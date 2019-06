Fundo Social de São Bernardo entrega 25 carros novos a entidades

Da Redação



15/06/2019 | 20:09



O Estúdio e Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo, foi palco da entrega de 25 novos veículos a entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade da cidade. Os carros, entregues hoje pela manhã, foram adquiridos com os recursos angariados junto à iniciativa privada durante a comemoração de aniversário de São Bernardo, em 2018.

Entre os presentes estavam o prefeito Orlando Morando, a deputada estadual Carla Morando, o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e a presidente do Fundo, Greici Picolo Morselli. O ato contou com mais de 100 pessoas, convidadas pelas instituições, bem com a apresentação musical com crianças do SOS Aldeias Infantis e da Orquestra Juvenil da ABAS (Associação Belenzinho de Assistência Social).

“Hoje estamos aqui devolvendo um pouquinho do que vocês fazem pela cidade, cuidando e atendendo as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Vocês chegam aonde o Poder Público nem sempre consegue chegar. Ser parceria de uma entidade do Terceiro Setor é também investir no futuro de nossa cidade. Tenho a certeza de que esta ação feita pelo Fundo Social trará um grande legado. Eu estou aqui de passagem, mas, a partir de agora, essa mobilização e envolvimento da sociedade serão cobradas de meus sucessores”, afirmou Morando.

A deputada estadual Carla Morando, idealizadora do jantar de aniversário do município, quando esteve à frente do Fundo, bem como do repasse dos recursos arrecadados às instituições, não escondeu a alegria em ver a ideia concretizada. “Ao assumir o Fundo, quis fazer algo robusto para arrecadar recursos que atendesse as necessidades das entidades. E sabemos quantas ações precisam de apoio. Agora estes carros serão muito úteis, levando mais dinamismo ao atendimento”, disse.

REPASSE – No segundo semestre, após o jantar de aniversário da cidade deste ano, serão entregues mais 25 carros. Poderão participar, inclusive, as entidades que não se habilitaram para este sorteio, desde que cumpram os critérios legais. O carro não poderá ser alienado por até cinco anos, após a data de assinatura do Termo de Colaboração. Depois deste período, os veículos serão doados definitivamente para as entidades. Os custos de abastecimento, manutenção e seguro do veículo serão de responsabilidade das instituições beneficiadas.