Canadá bate Nova Zelândia e avança às oitavas do Mundial junto com a Holanda

15/06/2019 | 19:16



No último jogo do dia pelo Mundial Feminino de Futebol, o Canadá venceu a Nova Zelândia por 2 a 0, neste sábado, em Grenoble, na França, e assegurou classificação às oitavas de final da competição. Com o resultado, a equipe canadense se garantiu na vice-liderança do Grupo E do torneio, que horas mais cedo também contou com a Holanda batendo Camarões por 3 a 1, em Valenciennes, e também avançando à próxima fase.

Pelo melhor saldo de gols, as holandesas figuram na ponta da chave, com seis pontos, mesma pontuação das canadenses. Na próxima quinta-feira, em Reims, as seleções dos dois países se enfrentarão no confronto que valerá a ponta no fechamento deste Grupo E. No mesmo dia, neozelandesas e camaronenses, ainda sem pontuar, medirão forças em Montpellier.

No jogo realizado neste sábado em Grenoble, o Canadá abriu o placar aos 3 minutos do segundo tempo, quando Jessie Fleming completou um cruzamento da esquerda e bateu rasteiro no canto esquerdo da goleira adversária. Depois, aos 34, Nichelle Prince garantiu o 2 a 0 ao aproveitar o rebote de uma bola cabeceada por Christine Sinclair.

Já na primeira partida do dia pelo Mundial, a Holanda fez 1 a 0 sobre Camarões aos 41 minutos do primeiro tempo, com um gol de Vivianne Miedema. Logo em seguida, porém, a seleção africana empatou aos 43 com Gabrielle Aboudi Onguene balançando as redes.

Na etapa final do confronto, Dominique Bloodworth colocou as holandeses novamente na frente ao marcar aos 3 minutos. E aos 40, Vivianne Miedema fez o seu segundo gol no jogo para selar o 3 a 1 no placar.

As disputas do Mundial Feminino seguem neste domingo com mais duas partidas, ambas válidas pelo Grupo F. Destaque para o jogo envolvendo a seleção norte-americana, atual campeã do mundo, que enfrenta o Chile no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, às 13 horas (de Brasília). Um pouco mais cedo, às 10h, o confronto Suécia x Tailândia, em Nice, abre a segunda rodada desta chave.

Na abertura deste grupo, os Estados Unidos protagonizaram a maior goleada da história dos Mundiais, masculino e feminino, ao massacrarem as tailandesas por 13 a 0, em Reims. Já as suecas derrotaram as chilenas por 2 a 0, em Rennes.