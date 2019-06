Brasileiras festejam conquista de bronze em etapa polonesa do vôlei de praia

15/06/2019 | 18:09



Depois de superarem as suas compatriotas Carolina Solberg e Maria Elisa por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/16, e ficarem com o bronze da etapa da Varsóvia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a dupla formada pelas brasileiras Ágatha e Duda comemoraram bastante o lugar no pódio da competição, neste sábado, na Polônia.

Elas reconheceram a frustração por terem sido derrotadas pelas norte-americanas Kelley Larsen e Emily Stockman por 2 sets a 0, com 21/11 e 21/19, nas semifinais, mas valorizaram o fato de que asseguraram uma medalha no evento de nível quatro estrelas do calendário da elite da modalidade.

"Nós amamos subir ao pódio. Claro que gostaríamos de ter levado o ouro, mas quando nós subimos aqui, estamos entre os melhores times do torneio, em um nível muito alto. Quando nós perdemos o jogo da semifinal, estávamos tristes, mas mudamos o foco, o pensamento tinha que ser no jogo seguinte, e voltamos mais fortes. Contra duplas brasileiras, precisamos fazer algo diferente, os times se conhecem muito bem. Duda sacou muito bem e eu estava bem no ataque, na nossa virada de bola. Agora vamos ter uma semana em casa para descansar, treinar e voltarmos ainda mais fortes para a Copa do Mundo", afirmou Agatha.

Duda, por sua vez, destacou: "Estou muito feliz, pois esse bronze é muito importante para nosso time na corrida olímpica para os Jogos de Tóquio. É uma competição muito acirrada entre os times brasileiros para se classificar aos Jogos, então são pontos preciosos".

A terceira posição em Varsóvia rendeu 640 pontos no ranking internacional e uma premiação de cerca de R$ 40 mil para Ágatha e Duda, enquanto o quarto lugar deu 560 pontos e aproximadamente R$ 32 mil em premiação à Carolina e Maria Elisa, que na semifinal em Varsóvia foram superadas pelas australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy, também por 2 sets a 0, com 21/17 e 21/16.