Raonic desiste de jogar por lesão e revelação canadense vai à final em Stuttgart

15/06/2019 | 17:23



Cabeça de chave número 6 do Torneio de Stuttgart, o canadense Milos Raonic acabou desistindo de disputar a semifinal do ATP 250 realizado em quadras de grama, neste sábado, por motivo de lesão. Com a sua desistência, justificada ao alegar que estava com dores nas costas, a revelação Felix Auger-Aliassime, de apenas 18 anos e também do Canadá, avançou à decisão por W.O., sem precisar jogar, e chegará descansado à luta pelo título da competição neste domingo.

Atual 21º tenista do ranking mundial, Auger-Aliassime é uma das maiores promessas do circuito profissional e terá pela frente na final o italiano Matteo Berrettini, que na outra semifinal deste sábado superou o Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Essa será a terceira decisão disputada pelo canadense na elite da ATP, na qual nesta temporada foi vice-campeão de torneios em piso de saibro no Rio e em Lyon. Desta forma, ele buscará o seu primeiro troféu na final deste domingo, prevista para começar às 10 horas (de Brasília).

Já Berrettini, que é o atual 30º tenista do mundo, jogará para ganhar o seu terceiro troféu. Anteriormente, ele faturou duas competições em quadras de saibro. A primeira em Gstaad, na Suíça, no ano passado, antes de voltar a triunfar em 2019 em Budapeste, na Hungria.

RIVAL DE SOARES É DEFINIDO - Os adversários do brasileiro Bruno Soares e do australiano John Peers na decisão de duplas do Torneio de Stuttgart foram definidos neste sábado. Serão o indiano Rohan Bopanna e o canadense Denis Shapovalov, que nas semifinais derrotaram os australianos Nick Kyrgios e Matt Reid por 6/3 e 6/4.

Cabeças de chave número 1 da competição, Soares e Peers avançaram à final já na última sexta-feira, quando passaram pelos austríacos Oliver Marach e Jurgen Melzer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 10/6. A decisão deste domingo está programada para começar às 7h30 (de Brasília).

NA HOLANDA - Outro evento realizado em quadras de grama nesta semana, o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, não pôde ter as suas semifinais concluídas neste sábado por causa da forte chuva e da falta de luz natural. E os dois duelos foram interrompidos em momentos decisivos e serão reiniciados a partir das 6 horas (de Brasília) deste domingo.

Em uma das semifinais, o francês Adrian Mannarino liderava em 3 a 2 o tie-break do terceiro set no confronto diante do croata Borna Coric quando o seu jogo precisou ser paralisado devido à chuva. Antes disso, ele perdeu a primeira parcial por 6/4 e ganhou a segunda por 6/3.

Em outra quadra, o australiano Jordan Thompson sacava para fechar o jogo em vantagem de 5/3 sobre o francês Richard Gasquet quando a sua partida foi suspensa. Antes disso, ele liquidou o primeiro set por 7/5. No momento da parada, Thompson tentava salvar um break point em 30/40.