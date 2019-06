'A bola está com o Parlamento', diz Bolsonaro sobre reforma da Previdência

15/06/2019 | 16:19



O presidente Jair Bolsonaro disse, ao ser questionado sobre a reforma da Previdência, que a "a bola está com o parlamento". "Na nossa bancada, PSL, a gente orienta de uma forma. Se perder no voto, paciência. Vamos respeitar", disse ele neste sábado, 15, ao deixar o Palácio da Alvorada.

Questionado sobre as declarações por vezes polêmicas do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que isso "é natural". "Em casa a gente briga as vezes, com filhos", disse. "Tudo pode atrapalhar e tudo pode ajudar, temos que debater o máximo possível. E não atrasar muito para decidir essa parada", afirmou.

Bolsonaro, no entanto, elogiou o ministro. "Ninguém duvida da capacidade do Paulo Guedes. O que eu entendo nele e me inclinei a aceitar as suas teses é que ele tá dando números para que o Brasil possa sair da crise", disse.

"A gente não quer deixar para o futuro governo, que vai nos suceder, a dor de cabeça da Previdência. Não podemos continuar vivendo esse fantasma, essa agonia, que é a Previdência. Nós temos uma chance ímpar de tirar o Brasil do caos econômico que se aproxima, com a reforma da Previdência", disse o presidente.