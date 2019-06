Khloé Kardashian choca ao aparecer com pele bem mais escura em vídeo

15/06/2019 | 16:11



Khloé Kardashian está metida em mais uma polêmica! Depois de ser acusada de ser amante de Tristan Thompson na época em que ele ainda estava namorando outra mulher, agora a socialite está recebendo críticas pela sua aparência!

Khloé participou de um vídeo para o Instagram de sua irmã, Kylie Jenner, onde as duas comemoravam o lançamento da linha de cosméticos que fizeram juntas. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos seguidores das Kardashians: ela teria abusado do bronzeamento artificial, já que seu rosto estava muito mais escuro do que costumava ser!

Nos comentários, alguns internautas detonaram Khloé, dizendo coisas como:

- Qual é o problema com o rosto de Khloé?

- Khloé parece um cookie que ficou tempo demais no forno.

Outros seguidores compararam Khloé com sua mãe, Kris Jenner, e teve quem também reparou que o nariz da socialite estava diferente do que costumava ser. Será que ela fez alguma cirurgia?