Anitta elogia presente que Pedro Scooby comprou para filha, Liz: -Coisa mais linda

15/06/2019 | 15:10



Anitta e Pedro Scooby viajaram para o México, e enquanto a cantora cumpria sua atribulada agenda de compromissos no país, o surfista aproveitou para ter um momento de turista, na última sexta-feira, dia 14. Ele comprou diversos presentes para seus filhos - Dom, Liz e Ben, frutos de seu casamento com Luana Piovani - e também para os pais da nova namorada! Em seus Stories, Anitta falou sobre o assunto, dizendo que o amado estava muito animado com as compras.

- O outro parece uma criança. Tá mostrando as compras que fez enquanto eu estava trabalhando.

Scooby se defendeu, dizendo:

- É pras crianças. Não sou eu brincando com a parada, imagino o Dom brincando com a parada.

A cantora, então, elogiou o presente que Scooby comprou para a filha:

- Cadê o vestidinho que você comprou pra Liz, que é lindo? Ele comprou um vestido pra filha dele que é a coisa mais linda.

Pedro, no entanto, não quis revelar o que comprou para Mauro Machado, o pai da cantora, mas adiantou que para a mãe da namorada ele dará um vestido e um lenço.

Anitta, no entanto, não pôde passar mais tempo com o amado, já que logo na manhã deste sábado, dia 15, precisou pegar um voo para Miami, nos Estados Unidos. Em seu Instagram Stories, Scooby reclamou que a amada o acordou às cinco da manhã!

- Esse negocio da Larissa de ir às cinco horas da manhã tá pegando. Porque ela acordou pra ir viajar e eu não consigo mais dormir. O que me resta é ir pra academia. Fazer meu treino, meu último dia aqui na Cidade do México, foi incrível a viagem.