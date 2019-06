15/06/2019 | 14:11



O amor está no ar! Mesmo sendo fotografadas em momentos juntas várias vezes, Cara Delevingne decidiu finalmente assumir o namoro com Ashley Benson!

A modelo aproveitou o mês do Orgulho LGBT+ para mostrar ao mundo seu amor, e da melhor forma possível! Ela postou um vídeo, em seu Instagram, onde as duas aparecem dando um beijão - o momento é, na verdade, uma cena do filme Her Smell, protagonizado pelas duas em 2018.

Cara escreveu, na legenda, a hashtag #pride, do mês do Orgulho LGBT+, acompanhado de vários emojis. Ashley respondeu com várias figurinhas de coração. Que amor!