Rodrigo Santoro, Fernanda Gentil e mais famosos comparecem à pré-estreia de Turma da Mônica - Laços

15/06/2019 | 13:10



Está chegando! Neste sábado, dia 15, aconteceu em um cinema no Rio de Janeiro a pré-estreia do live action Turma da Mônica - Laços, e vários famosos compareceram para assistir ao longa em primeira mão! Rodrigo Santoro, que interpreta o personagem Louco, posou ao lado do quarteto de protagonistas mirins - Gabriel Moreira vive Cascão, Kevin Vecchiato dá vida à Cebolinha, Laura Rauseo interpreta Magali e Giulia Benite é a Mônica! Daniel Resende, o diretor do longa, e o quadrinista Mauricio de Sousa, também estiveram por lá.

Mauricio de Sousa, o grande criador de todo o universo da Turma da Mônica, foi só sorrisos durante a sessão de fotos. O longa traz uma aventura épica dos quatro protagonistas para encontrar Floquinho, o cachorro de Cebolinha, que está desaparecido. Com certeza vai ser incrível, né?

Fernanda Gentil levou o filho, Gabriel, para conferir o filme, e eles até mesmo posaram com todo o elenco. Quem gostaria de estar ali no lugar deles, hein?

Caio Blat, assim como Fernanda Gentil, também levou o filho, Bento, para conferir o longa, e eles até ganharam uma selfie ao lado do atores que dão vida ao Cascão e do Cebolinha!

Já Eriberto Leão, seu filho, João e Pedro Vasconcelos posaram ao lado de Rodrigo Santoro. O intérprete do Louco e Eriberto já trabalharam juntos na novela O Amor Está no Ar, de 1997, e são bons amigos desde então.

Quem está ansioso para assistir à Turma da Mônica - Laços? O longa estreia no dia 27 de junho, em todo o Brasil!