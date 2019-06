Após polêmica, Sasha Meneghel notifica a avó, Beth Szafir, para que ela não cite mais seu nome

15/06/2019 | 13:10



Sasha Meneghel estava em silêncio, até agora, sobre as recentes declarações dadas por Beth Szafir, sua avó e com quem não mantém contato, sobre sua pessoa. No entanto, parece que a estudante de moda tomou uma medida mais drástica para não ter mais seu nome envolvido em polêmicas.

Segundo a revista Veja, os advogados de Sasha enviaram uma notificação para a mãe de Luciano Szafir, seu pai, proibindo que ela cite o nome da neta no reality show Os Szafir, que deve estrear no segundo semestre deste ano no canal E!

A assessoria de imprensa de Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, afirmou desconhecer a informação, alegando que notificações jurídicas não costumam passar pela assessoria de imprensa. Portanto, não se sabe se é verdade e o assunto não será comentado.

Luciano Szafir já havia dito que Sasha não participaria do reality show, pois a jovem não gosta de estar frente às câmeras. O pai da estudante de moda, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, evitou comentar as recentes declarações de Beth, que afirmou não sentir falta da neta, que mora longe, já que tem outros oito netos. Szafir apenas salientou que Sasha possui uma boa relação com a família, e que os problemas entre eles, são resolvidos em casa.