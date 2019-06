Dakota Johnson e Chris Martin não estão mais juntos

15/06/2019 | 12:11



Mais um casal parece ter chegado ao fim em 2019! De acordo com o jornal The Sun, Chris Martin, vocalista do Coldplay, e a atriz Dakota Johnson, terminaram o relacionamento que já durava há quase dois anos.

A publicação revelou que o cantor, que já foi casado com Gwyneth Paltrow, já até começou a avisar aos amigos que está solteiro. Uma fonte contou que todo mundo foi pego de surpresa com a notícia.

- Chris e Dakota eram tão tranquilos e sempre pareciam muito felizes juntos, revelou um dos amigos dele ao jornal.

A notícia do término vem à tona apenas alguns meses depois de se especular que os dois estavam prestes a subir ao altar. No início do ano, eles até chegaram a comprar uma mansão para morarem juntos. No entanto, parece que agora, eles querem seguir caminhos diferente.

- Houve uma conversa sobre noivado, mas agora ele diz que eles seguiram caminhos separados, o que foi uma grande surpresa para todos, completou o informante.

Discretos, eles foram vistos juntos pela última vez em novembro do último ano. Desde o início da relação, o casal preferiu manter tudo bem longe dos holofotes, embora deixassem bem claro que estavam felizes por estarem juntos. A primeira vez que foram clicados lado a lado foi em outubro de 2017.