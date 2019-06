Zilu Camargo reúne filhos para comemorar aniversário de 61 anos de idade: Amo sem limites

15/06/2019 | 12:11



Zilu Camargo começou o fim de semana de forma muito especial! Na noite da última sexta-feira, dia 14, a empresária reuniu os três filhos, frutos do relacionamento com o ex-marido Zezé Di Camargo, para celebrar o aniversário de 61 anos de idade, completados no último dia 9.

A cantora Wannessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o DJ Igor Ici apareceram ao lado da mãe, que fez questão de compartilhar o momento especial em seu Instagram:

Brincando a vida, ao lado daqueles que são minha vida! Amo sem limites, escreveu ela na legenda, citando ainda o terceiro neto, Joaquim, que Camilla Camargo está gestando.

Marco Ruggiero, namorado de Zilu, adorou o momento em família e deixou um comentário na publicação:

Muito amor envolvido, lindos!, disse ele.

Wanessa e Camilla também compartilharam a comemoração em seus Instagram Stories. A cantora explicou que a festa de aniversário foi adiada porque a empresária estava viajando e não conseguiu reunir os três filhos.

- Como mamãe faltou no aniversário dela. Ela foi viajar, deixou os filhos.. não quis estar com a gente. A gente está fazendo um jantarzinho para ela, explicou Wanessa.

Na hora de cantar Parabéns, Zilu surpreendeu e entregou o primeiro pedaço do bolo para José Marcus, filho de Wanessa:

- Muito obrigada pelo aniversário atrasado. O primeiro pedaço vai para a pessoa que eu mais amo na vida, o meu José!, disse ela, animada.

Além de José, João Francisco, segundo filho de Wanessa com Marcus Buaiz, também estava na comemoração.