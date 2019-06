Fabio Quartararo supera Márquez e faz a pole para a etapa da Catalunha da MotoGP

15/06/2019 | 11:55



Em grande fase, o francês Fabio Quartararo, que já havia liderado os dois primeiros livres para a etapa da Catalunha da MotoGP na sexta-feira, brilhou novamente neste sábado. O piloto da Yamaha SRT segurou o espanhol Marc Márquez, da Honda, na sessão classificatória e cravou a pole para a corrida no circuito de Montmeló, nos arredores de Barcelona.

Quartararo, que passou por uma operação no antebraço há 11 dias, marcou 1min39s484 e conquistou sua segunda pole nesta temporada - a primeira foi em Jerez de la Frontera, também na Espanha -. Ele ocupa o 12º lugar no campeonato e tenta melhorar seu desempenho neste ano.

O piloto francês cresceu na reta final da atividade e foi 0s015 mais veloz que Márquez, atual campeão e líder do campeonato, que largará em segundo. O local Maverick Viñales, da Yamaha, anotou 1min39s710 e voltará a largar entre os três primeiros, algo que não acontece desde a etapa da Argentina, a segunda de 2019.

Companheiro de equipe de Quartararo, o italiano Franco Morbidelli não conseguiu sustentar o bom início no treino e vai largar na quarta posição. A terceira fila é dominada por italianos, com o veterano Valentino Rossi, da Yamaha, nove vezes campeão mundial, sete pela principal categoria da motovelocidade, em quinto, e o vice-líder da temporada, Andrea Dovizioso, da Ducati, no sexto posto.

Vencedor da última corrida, a etapa da Itália, Danilo Petrucci sofreu uma queda no final do Q2 e teve de se contentar com a sétima posição, à frente do espanhol Álex Rins, da Suzuki, que também caiu no treinamento.

O britânico Cal Crutchlow, da Honda LCR, foi o nono, e o espanhol Jorge Lorenzo, da Honda, melhorou um pouco seu desempenho em relação aos treinos livres e completou o Top 10. O piloto local, apenas 14º do campeonato, venceu a prova no ano passado e é dono de três títulos da MotoGP.

A corrida na Catalunha, a sétima da temporada da MotoGP, está agendada para as 9 horas (de Brasília), neste domingo.