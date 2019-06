Região dispõe de 722 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



17/06/2019



Nesta semana, existem 722 vagas à disposição do morador do Grande ABC. A maior parte delas, 260, está disponível na agência de recrutamento Luandre. Destaque para os postos de enfermeiro (de R$ 5.000 a R$ 6.000) e analista de RH (de R$ 4.000 a R$ 5.000).

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo conta com 235 chances, sendo 117 delas voltadas a PCDs (Pessoas Com Deficiência). Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) dispõe de 128 oportunidades. Já o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 42 vagas. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza cinco chances.

Interessados devem cadastrar os dados através do portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos equipamentos municipais. Basta levar documento oficial com foto, PIS e carteira de trabalho. Para os postos da Luandre o acesso é feito via site www.luandre.com.br.