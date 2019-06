Michael Klein reassume o comando da Casas Bahia

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/06/2019 | 07:09



O empresário Michael Klein adquiriu ontem 1,6% do capital social da Via Varejo, em leilão de venda de ações realizado na B3, bolsa de valores brasileira. Com isso, ele se tornou o maior acionista de referência da companhia e reassumiu o controle da Casas Bahia, fundada por seu pai, Samuel, em São Caetano, pioneiro na modalidade do crediário.

Em comunicado à CVM, a Companhia Brasileira de Distribuição, holding do GPA (Grupo Pão de Açúcar), informou que, em conformidade com o fato relevante divulgado no dia 12, alienou, ontem, a totalidade da sua participação no capital social da Via Varejo (dona da Casas Bahia e do Ponto Frio) pelo preço de R$ 4,90 por ação, totalizando R$ 2,3 bilhões, sendo que a liquidação se dará na terça-feira, dia 18. Apesar de os papéis, que representam 36% do capital da varejista, terem encerrado o pregão acima dos R$ 4,75 por ação, o negócio foi selado.

“Estamos extremamente felizes e honrados em nos tornarmos o maior acionista da Via Varejo. Ao longo de sua trajetória de sucesso, a Casas Bahia tornou-se referência no varejo nacional e contribuiu para a expansão do setor no País, estando presente na casa de milhões de brasileiros”, afirma Klein. “Neste novo momento, nossa estratégia é focar no relacionamento com os clientes, fornecedores e demais parceiros de negócios, com o objetivo de conectar o legado da Casas Bahia com as mudanças da nova geração. Temos grande desafio pela frente, mas a perseverança e a vontade constante de sempre fazer mais, melhor e diferente, que acompanham a história da nossa família, seguem norteando as nossas decisões.”

Desde 2010, Klein não decidia mais os rumos da Casas Bahia, quando a associou ao GPA. Com o leilão, foi colocado ponto final à saga iniciada dois anos atrás para que a empresa saia do segmento de eletrodomésticos, o qual não tem tradição, para focar no varejo alimentar. O empresário também é fundador e presidente do Grupo CB, que atua nos ramos de aviação executiva, negócios imobiliários e concessionárias de carros de luxo.