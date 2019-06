Times de Mauá se enfrentam em confronto direto por vaga

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2019 | 07:00



Não bastasse a rivalidade ascendente entre Grêmio Mauaense e Mauá FC, dois clubes da cidade que jogam a Segundona do Campeonato Paulista – que equivale à Quarta Divisão –, quis o destino que a tabela programasse para hoje, às 15h, no Estádio Pedro Benedetti, confronto decisivo entre os clubes na luta pela vaga na segunda fase.



Por enquanto, a vantagem é do Grêmio Mauaense, que, mesmo sofrendo WO na estreia ocupa a quarta posição, com 14 pontos, exatamente um a mais do que o Mauá FC. A Locomotiva, no entanto, tem pendência extracampo. Por ter escalado o lateral-esquerdo Ariel no duelo contra o Guarulhos, o time havia sido punido com a perda dos pontos, mas a decisão está sob efeito suspensivo. O jogador já tem 20 anos e ainda não havia sido registrado como profissional.



Curioso é que o Mauaense ainda não sabe o que é perder em campo. A única derrota é justamente o WO da estreia, por conta de problemas de laudo do Pedro Benedetti. Já o Mauá FC vem de sequência de três jogos sem derrotas – uma vitória e dois empates.

No primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, a expectativa de grande jogo acabou não se confirmando e o empate por 0 a 0 frustrou os torcedores.



“Trabalhamos duro e espero que minha equipe faça jogo tranquilo e que a vitória apareça. Sabemos que somos time muito jovem, contra adversário bem mais experiente, mas quem errar menos vai vencer”, comentou o técnico do Mauá FC, Betinho Dragões. “Responsabilidade é maior por se tratar de jogo direto pela vaga, sendo um clássico triplica. Tenho expectativa de fazermos um grande partida”, comentou Tássio, do Mauaense.