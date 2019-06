FUABC espera Mauá para assinar TAC

Raphael Rocha

15/06/2019



Presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mario Pereira de Souza Gomes disse que só aguarda a Prefeitura de Mauá para formalizar o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e encerrar a celeuma entre as partes.



Com contrato desde 2015, assinado pelo ex-prefeito Donisete Braga (Pros), FUABC e Mauá vivem queda de braço desde o início da gestão do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB). A Fundação acusou a Prefeitura de Mauá de não pagar integralmente pelos serviços executados. Do outro lado, a administração mauaense citava falta de transparência. O imbróglio se arrastou até o ano passado, quando o Ministério Público interveio e intermediou a possibilidade de solução.



“Para a FUABC, o TAC está tecnicamente assinado. Falta mera formalização por parte de Mauá. Para FUABC, para o Ministério Público, está firmado”, discorreu Luiz Mario. “(O pessoal da Prefeitura) Veio há algumas semanas. Entreguei documentos necessários. Aguardo que Mauá nos notifique para a formalização. A ideia é contribuir e fazer o melhor possível para a saúde de Mauá. A conversa está bem adiantada.”



As partes se falaram pela última vez no mês passado, em bate-papo entre Luiz Mario e o então secretário de Saúde de Mauá, Rogério Zutin – este que foi demitido há duas semanas e deu lugar para David Ramalho (PSB).



O Diário apurou que a nova equipe deve reanalisar os documentos e, em breve, dar parecer a respeito do caso. Há possibilidade de assinar contrato com a FUABC para administração de parte do setor de saúde. Outra parte seria gerida por servidores municipais ou por outra terceirizada.