Dez cestas básicas serão sorteadas em evento social no Jardim Moscou hoje

Flávia Fernandes

especial para o Diário



15/06/2019 | 07:00



A comunidade do Jardim Moscou, em Diadema, terá a oportunidade de participar de atividades diversas, como lazer, esportes, serviços, saúde e cultura hoje. As ações, que integram a 14ª edição do Diário nos Bairros, será realizada na EE José Piaulino, das 9h às 15h. Ao fim do dia, serão sorteadas dez cestas básicas para as famílias participantes.

Para a diretora da EE José Piaulino, Luciane do Carmo, as cestas básicas serão de grande ajuda. “A população aqui do bairro é bem carente”, revela. Para o supervisor de vendas da Calvo Atacadista, Reinaldo Macaro, a solidariedade vem em primeiro lugar. “Não temos interesses secundários. Realmente nos solidarizamos e buscamos atender essa demanda da comunidade.”

Outras dificuldades, segundo Luciane, são a falta de opções de lazer e os problemas encontrados pela população nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A costureira Conceição Gonçalves, 64 anos, mora no bairro há 18 e confirma as informações. “Aqui no nosso bairro falta muita coisa. Para a gente fazer a ginástica que a Prefeitura oferece, tem de ir lá para o Centro de Diadema. A parte de saúde é muito precária, fiz exame de urina em janeiro no posto de saúde e até agora não saiu o resultado.”

A Prefeitura informou, por meio de nota, que o tempo de espera para devolutiva dos exames varia de acordo com a urgência, mas não detalhou tempo médio de espera.

O evento do Diário contará, ainda, com procedimentos diversos para a saúde, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e IMC (Índice de Massa Corporal), atendimento psicológico, além de palestra com dentista. Também serão ofertadas aulas com a Liga Amadora de Basquete.