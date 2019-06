Lixo e queda de árvores atormentam moradores

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



15/06/2019 | 07:00



A vida no núcleo habitacional Chácara Baronesa, na divisa entre Santo André e São Bernardo, não é das mais fáceis. Ocupação irregular, que começou há 30 anos, a comunidade está em área de parque estadual e, por reunir demandas cuja responsabilidade é compartilhada pelos governos municipal e estadual, os moradores normalmente se veem em meio a ‘jogo de empurra’ entre as administrações. Problemas como retirada de lixo e poda de árvores, por exemplo, se arrastam por meses e sem solução.

Na edição de quinta-feira, o Diário mostrou que a comunidade aguarda há quase dez anos pela remoção das moradias irregulares e melhorias.

Em Santo André, sem coleta de lixo – as ruas asfaltadas e com largura para tráfego de caminhão terminam nas entradas da comunidade – moradores acabam jogando seus resíduos dentro do Córrego Taióca ou entre as habitações.

Do lado de São Bernardo, ao fim da Rua dos Cravinhos, a única caçamba colocada para depósito de lixo está sempre transbordando.“Se houvesse uma limpeza mais frequente, talvez muitos mudassem a postura. Não é justo responsabilizar só os moradores”, reclamou o líder comunitário David Marinho, 27 anos.

Construídos entre as árvores do parque, as casas e barracos são comumente atingidos por galhos, que quebram as telhas e oferecem riscos aos moradores. “Na minha casa já foram quebradas seis telhas. É um prejuízo”, lamentou a dona de casa Marcilene Marques, 30. Ela é vizinha de espécime na Rua Domenico Rossini, 113, que, segundo os moradores, já foi condenada por profissionais da Defesa Civil de Santo André. “A gente já fez inúmeros pedidos e não cortam os galhos”, lamentou Marinho.

Uma árvore que caiu durante as chuvas de 10 e 11 de março – que deixaram prejuízo e dez mortes na região – ainda está escorada em uma das casas. “Ligamos na Prefeitura, mas disseram que se não está atrapalhando a passagem, não tem urgência”, observou o líder comunitário. A árvore está na margem do córrego, ao fim da Rua Belarmino Francisco Vasconcelos, em São Bernardo.

Em nota, a Prefeitura de Santo André destacou que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) atua continuamente no local, monitorando e limpando os pontos de descarte irregular de resíduos existentes.

São Bernardo informou, também por meio de nota, que vistoria e a limpeza do local serão feitas, assim como a retirada da árvore, no prazo de três dias. “A Prefeitura esclarece, ainda, que entregou a construção da ponte Baronesa, assim como a pavimentação da Rua Belarmino Francisco Vasconcelos, no mês de março de 2018.”

Sobre a árvore da Rua Domenico Rossini, Santo André informou que os vegetais estão em área de competência estadual. Já a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente informou que a Coordenadoria de Parques e Parcerias fará vistoria no local e, caso a árvore esteja em área de sua competência, os serviços necessários serão providenciados.