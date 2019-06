Do Dgabc.com.br



Uma massa de ar seco seguirá influenciando as condições do tempo no Grande ABC. O sábado será mais um dia de tempo estável, sem chuva e com umidade relativa do ar baixa no período da tarde. O tempo no domingo será bastante parecido com o de sábado. Não há previsão de chuva pelo menos até a próxima quarta-feira.