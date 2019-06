Júlio Abe defende o campo do Serrano

Ademir Medici

Claro, na entrevista que fizemos com o professor Julio Abe Wakahara – e cuja íntegra está no DGABC TV desta semana –, tocamos no assunto do estádio do Serrano, que permanece intacto na Vila Ferroviária de Paranapiacaba, mesmo que abandonado entre a vegetação da Serra do Mar.

Sim, precisamos preservar o campo – respondeu o professor, citando os ingleses.

Concordamos – reportagem e entrevistado – que o campo do Serrano não pode ser apontado como o primeiro do Brasil e mesmo de São Paulo. Também não há nenhuma prova que a primeira partida de futebol tenha sido ali realizada.

A pergunta que sempre fazemos é a seguinte: ok, talvez Paranapiacaba apenas esteja entre as primeiras localidades brasileiras onde houve um jogo de futebol, mas qual o campo da mesma época que sobrevive até hoje?

Todos os demais campos foram engolidos pela urbanização. Sobraram eventuais fotos e lembranças dos jornais. Mas o campo do Serrano é original, com planta do século XIX e efetiva construção na primeira década do século passado.

Enfim, este é mais um tema a ilustrar o programa Memória na TV desta semana, pelas ondas do DGABC TV. Assistam. Divulguem.

MEMÓRIA NA TV

Paranapiacaba: a retomada

Entrevistados: professor Julio Abe Wakahara e Paulo Riscala Madi, do Infinito Olhar

É noite de São João...

Nesta audição, São João, um dos programas apresentados na Bandeirantes no mês de junho de 1982, produzidos por J. da Silva Vidal, com narração de José Maria Scachetti e Edson Guerra, os três falecidos.

Nas Ondas do Rádio – Programa Memória focaliza os festejos juninos e antecipa a Festa de São João, sempre realizada entre a noite do dia 23 e madrugada de 24 de junho

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Balancê II. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h, além da internet, radiobandeirantes.com.br.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 15 de junho de 1989 – ano 32, edição 7092

Manchete – Crise dos ônibus em São Bernardo pode terminar hoje; esboçado acordo verbal entre o prefeito Mauricio Soares e a Auto Viação São Bernardo.

Política – Felipe Cheidde reassume cadeira à Câmara Federal em clima de confusão.

Indústria – Ford lança o Escort com motor de Gol.

Música – Celeste Antonio, revelado em São Bernardo, ex-aluno do Colégio Dona Leonor Mendes de Barros, canta e toca no Mappin ABC.

Em 15 de junho de...

1914 – Em viagem de recreio, segue para Santos o senador estadual José Luiz Flaquer, com domicílio em Santo André.

1919 – Paulistas vencem Cariocas por 3 a 1 e conquistam duas taças, marcando a hegemonia no futebol brasileiro. Friedenreich marcou dois gols; Neco, 1; para os cariocas, Machado.

São Paulo conquistava em definitivo quatro troféus: além da Taça Fuchs e do Prêmio Hebbé pelos 3 a 1, mais as Taças Rio/São Paulo e Fiat; e detinha a Taça Rodrigues Alves, em caráter transitório.

Netto Machado, jornalista carioca, transmitiu o jogo para o seu jornal, A Noite, por linha telefônica direta entre o campo do Floresta, na Ponte Grande, e a redação, do mesmo modo que fez o Estado no Sul-Americano.

Internacional

Do noticiário do Correio Paulistano: os aliados já tomaram todas as medidas para a renovação do bloqueio da Alemanha.

Do noticiário do Estadão: as negociações da paz com a Alemanha; a eventualidade da não assinatura do tratado.

1959 – CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) estuda a instalação de maior número de telefones públicos no ABC. Em São Caetano existem apenas aparelhos públicos na estação telefônica e num estabelecimento bancário. Acordo com prefeituras permitirá instalação de aparelhos em cabinas especiais espalhadas pelas cidades.

1969 - Santo André sagra-se campeão do Troféu Bandeirantes de Atletismo, setor masculino. É a primeira conquista do gênero na história do esporte amador da cidade.

Os campeões: Abel Elias Aahal, Asdrubal Ferreira Batista, Celso Joaquim Moraes, Daniel Teixeira Braga, Dorival Negrisoli, Fernando S. Pereira, Joel de Carvalho Rocha, José de Oliveira Silva, Loredano Cassio Silva Filho, Miguel Guarinon, Paulo Siqueira Araujo, Roberto Yonishice, Valdemar Etsuo Nakue e Vicente Cesar dos Santos.

Meninos FC, de Rudge Ramos, sagra-se campeão da Taça Cidade de São Bernardo.

Santos do dia

- Bv. Albertina Berkenbrock

- Germana

Hoje

- Dia Mundial de Combate à Violência Contra o Idoso



Estado brasileiro

- Hoje é o aniversário do Acre

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 15 de junho:

- Em São Paulo, Piquete. Elevado a município em 1891, quando se separa de Lorena.

- No Rio Grande do Norte, Arês

- Em Minas Gerais, Capinópolis

- Em Santa Catarina, Itajaí e Witmarsum

- Em Alagoas, Monteirópolis

- No Mato Grosso, São José dos Quatro Marcos

- No Amazonas, Tefé

- No Mato Grosso do Sul, Três Lagoas

- Em Goiás, Valparaíso de Goiás

Fonte: IBGE