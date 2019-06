Lorena .S Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



14/06/2019 | 17:52



Após denúncia anônima, autoridades da Base do Pelotão de Rio Grande da Serra, o Batalhão da Polícia Militar com o apoio do Comando Força Patrulha, fizeram uma força tarefa e apreenderam nesta sexta-feira (14), grande quantidade de maconha, cocaína e crack.

10 indivíduos foram presos no local, alguns tentaram fuga pelo matagal da região, mas a polícia conseguiu fazer a captura. A ocorrência ainda está em andamento.