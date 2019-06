Seleção feminina de futebol desembarca em Lille e faz treino regenerativo

14/06/2019 | 17:58



Um dia depois de ter sido derrotada pela Austrália por 3 a 2, em Montpellier, a seleção brasileira feminina de futebol viajou nesta sexta-feira até Lille, onde faz a sua terceira parada durante o Mundial da França. O time nacional desembarcou na cidade francesa na parte da tarde após uma viagem de cerca de 1h30min em voo fretado.

Depois de chegar a Lille, a equipe comandada pelo técnico Vadão seguiu até uma academia, onde realizou um treino regenerativo. Por meio de imagens divulgadas pelo site oficial da CBF, foi possível perceber que as atletas fizeram um trabalho muscular e também físico em esteiras e bicicletas ergométricas.

A entidade também confirmou que a seleção tem agendado para este sábado, às 11 horas (de Brasília), um treino no campo do Stade Jean Jacques. A atividade, na qual Vadão deve começar a montar a equipe que enfrentará a Itália na terça-feira, em Valenciennes, pela rodada final do Grupo C do Mundial.

Para este duelo, Vadão não poderá contar com a meio-campista Formiga, suspensa pelo segundo cartão amarelo. A condição física de Marta, por sua vez, ainda preocupa. Embora a estrela brasileira tenha estreado nesta partida diante da Austrália após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, ela acabou precisando ser substituída no intervalo do confronto realizado em Montpellier.

A seleção brasileira só vai seguir para a cidade do confronto com as italianas no dia da partida. As próximas adversárias do time nacional assumiram nesta sexta-feira a liderança do Grupo C, com seis pontos, ao golearem a Jamaica por 5 a 0, em Reims, no fechamento da segunda rodada desta chave.

Com o resultado, o Brasil caiu para o segundo lugar, com três pontos, mesma pontuação da Austrália, terceira colocada por ter saldo de gols inferior ao da equipe de Vadão. As jamaicanas, que na estreia foram batidas por 3 a 0 pelas brasileiras, ocupam a lanterna, sem nenhum ponto.

Na rodada final deste Grupo C, além da partida entre Brasil e Itália, às 16h (de Brasília) de terça-feira, a Austrália encara a Jamaica no mesmo dia e horário, em Grenoble. Pelo regulamento da competição, vão avançar às oitavas de final os líderes e vice-líderes de cada chave do Mundial, além das quatro melhores terceiras colocadas.