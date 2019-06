E3 2019 revela novidades para o mercado de games

Da Redação



16/06/2019 | 07:00



Algumas das principais novidades dos videogames foram anunciadas ao longo da semana passada, durante a E3 (Electronic Entertainment Expo), considerada uma das maiores feiras de jogos eletrônjcos do mundo. Realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, o evento apresentou trailers, anunciou lançamentos e revelou estudos sobre a próxima geração de consoles.

As atenções da crítica e do público se dividiram. Um dos materiais mais aclamados foi Cyberpunk 2077 (CD Projekt), cujo vídeo mostra a participação de versão virtual do ator Keanu Reeves na jornada em mundo aberto futurista de mercenário capaz de ter seu corpo totalmente personalizado com parte mecânicas e high-techs. Seu lançamento está agendado para 16 de abril.

Doom Eternal (Bethesda Softworks) renova a franquia noventista em jornada moderna contra forças infernais a partir de 22 de novembro. Também com ar nostálgico, o clássico de RPG Final Fantasy 7, de 1997, ganhará remake com repaginação completa em 3 de março. Os Nintendistas ficaram de olhos nos anúncios, principalmente sobre a chegada de Banjo-Kazooie para a lista de personagens de Super Smash Bros Ultimate e da continuação de Zelda: Breath of The Wild.

Sobre o futuro, a Microsoft falou um pouco sobre o Projeto Scarlett, evolução de sua linha de console e que promete ser quatro vezes mais potente que o Xbox One X. O aparelho tem previsão de chegar às lojas no fim de 2020.