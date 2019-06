Joice diz que foi surpreendida pela demissão de Santos Cruz

14/06/2019 | 17:09



A líder do governo no Congresso Nacional, a deputada Joice Hasselmann, foi surpreendida pela demissão do general Santos Cruz da Secretaria de Governo, nesta quinta-feira, 13, pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, porém, o presidente pode demitir até todos os ministros de uma única vez sem motivo, "porque a caneta é dele".

"Eu, particularmente, não sabia. Pouquíssima gente sabia. Na verdade, só o presidente sabia, o presidente e o general Heleno. Foi uma surpresa, mas são coisas da vida", avaliou após evento fechado na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

"Se o Presidente quiser trocar todos os ministros num único dia sem motivo, ele pode. A caneta é dele, o poder é dele, não se questiona um presidente da República envolvendo cargos que pertencem a ele", completou.

Eleições municipais

A líder do governo não confirmou nem negou uma possível candidatura à prefeitura de São Paulo, mas disse que vai amadurecer a ideia.

Após evento na Firjan, Hasselmann falou a jornalistas que é muito cedo para falar das eleições municipais, mas disse que "não dá para deixar São Paulo nas mãos do Haddad (Fernando Haddad, PT-SP), ou do Haddad de saias, que é a mulher dele".

"Temos que pensar quem são os candidatos que possam manter São Paulo nos trilhos", afirmou.