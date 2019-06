Escolha entre as atrações mais populares

Luís Felipe Soares

16/06/2019 | 07:00



A temporada de grandes premiações do entretenimento visual ficou para trás, mas ainda é tempo para um dos eventos mais divertidos – menos importante, mas que tenta chamar a atenção do público e dos artistas devido a clima descontraído e popular, principalmente junto ao universo teen. Destaques das telas e das telonas estão reunidos no MTV Movie & TV Awards 2019, cuja cerimônia ocorre amanhã à noite, nas instalações do Barker Hangar, na cidade de Santa Monica, na California (Estados Unidos). A versão brasileira do canal da rede paga exibe a festa a partir das 22h.

Longe da formalidade, a premiação nasceu em 1992 como forma de celebrar momentos mais divertidos do cinema da temporada. O acréscimo dos seriados veio em 2017, ampliando o universo dos troféus e buscando renovar as ideias por trás do evento.

São 16 categorias, que mesclam espaços sérios, como melhor filme, melhor série e melhor atuação para cada mídia – com homens e mulheres misturados na mesma competição –, e disputas inusitadas, casos de melhor beijo (a exemplos de Camila Mendes e Charles Melton por Riverdale e Jason Momoa e Amber Heard em cena de Aquaman) e melhor briga (Capitão América contra Thanos, em Vingadores: Ultimato, e o confronto de Arya Stark diante dos White Walkers, em Game of Thrones são finalistas). Entre as novidades aparecem melhor herói da vida real, em homenagem a personagens que tiveram sua história contada em documentários ou produções especiais, e momento mais meme-morável, por cenas que ganharam notoriedade na internet. O público é quem escolhe os ganhadores em dinâmica on-line, mas a votação não está aberta para o público brasileiro.

A apresentação do show estará sob comando do ator Zachary Levi, pronto para receber seu balde de pipoca dourado caso vença como melhor herói e melhor atuação cômica por causa do trabalho como protagonista apresentado no filme Shazam!. O palco também será tomado por performances musicais, com a cantora Lizzo e o DJ Martin Garrix sendo alguns dos convidados para agitar a edição deste ano.

Troféus honorários complementam o MTV Movie & TV Awards. É quando artistas são homenageados por sua carreira e realizam os discursos mais aguardados. Um deles é Dwayne ‘The Rock’ Johnson, escolhido para receber o Generation Award, celebrando a jornada do astro e sua contribuição para a indústria por filmes como Treinando o Papai (2007), A Montanha Enfeitiçada (2009), Terremoto: A Falha de San Andreas (2015), Moana: Um Mar de Aventuras (2016), Jumanji: Bem-Vindo à Selva (2017) e capítulos da cinessérie Velozes & Furiosos. Já Jada Pinkett Smith ficará com o Prêmio Trailblazer, que festeja personalidades que estão fazendo diferença de maneira ativa no mercado do entretenimento.