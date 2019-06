Notícias da semana - 10 a 16 de junho

Da Redação



POLÍTICA

Reportagens revelam mensagens durante a Operação Lava Jato

O ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Daltan Dallagnol tiveram troca de mensagens revelada por série de reportagens realizadas pelo site The Intercept Brasil. A Polícia Federal investiga como ocorreu a ação de hackers (pessoas capazes de elaborar e modificar softwares e hardwares de computadores) que invadiram as contas dos envolvidos no aplicativo Telegram, com esse chat tendo caído nas mãos dos jornalistas.

Nos textos, o canal de notícias mostra que eles conversavam durante as investigações da Operação Lava Jato, no ano passado. Essa comunicação pode indicar falhas de imparcialidade na condução dos casos enquanto Moro era responsável pelo julgamento e Dallagnol representava a acusação, como então representante do Ministério Público Federal. Um dos principais pontos envolve ações para a montagem de acusação para prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (atualmente cumprindo pena) e para dificultar a campanha nacional do PT (Partido dos Trabalhadores) na eleição presidencial, em outubro do ano passado. Ambos os personagens negam que as mensagens mostrem qualquer tipo de ajuda ou apoio profissional em torno do julgamento.

Além da versão em português, as informações também ganharam repercussão internacional com tradução para o inglês. O The Intercept Brasil possui outras trocas de mensagens e promete publicar mais reportagens.

TECNOLOGIA

Evolução do ‘Google Maps’ usa realidade aumentada

O serviço conhecido como Google Maps, que libera mapas de estradas, cidades, Estados e países para o público de maneira gratuita, começou a realizar testes com realidade aumentada para parte dos usuários do mercado internacional. Trata-se da mesma tecnologia utilizada em alguns tipos de jogos, como o popular Pokémon Go!.

A ideia é que a câmera dos smartphones seja utilizada para mostrar lugares e caminhos, com o sistema realizando leitura do que aparece na tela e coloca suas informações nas imagens ao vivo. Dados como destino, orientação de caminho e distância entre pontos aparecem como se colocados no mundo real por meio de efeito visual. Todo o processo conta com ajuda do GPS (sistema de posicionamento global) existente no celular e no Google Street View, recurso com vistas panorâmicas de regiões do planeta.

Ainda não há data para que o novo tipo de mapa seja liberado no Brasil.

ESPORTES

Toronto Raptors fatura seu primeiro título da NBA

O Toronto Raptors (Canadá) conquistou pela primeira vez em sua história o título da NBA, maior campeonato de basquete masculino do mundo. Fora de casa, na quinta-feira (13), derrotou o Golden State Warrions (Estados Unidos), por 114 a 110 pontos, fechando em 4 a 2 disputa de melhor de sete partidas.