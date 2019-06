Montanha-russa do Hagrid é inaugurada na Universal, em Orlando

Beatriz Ceschim



14/06/2019 | 16:48

Nesta quinta-feira (13/6), os bruxos se uniram no The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos, para a inauguração da Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, nova montanha-russa temática do parque. Os atores Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Warwick Davis (Professor Flitwick) e James & Oliver Phelps (Fred & George Weasley) participaram da abertura da atração.

Para inaugurar a atração, as estrelas dos filmes agitaram suas varinhas e recitaram “Wingardium Leviosa” – feitiço para levitação de objetos – para remover suprimentos do personagem Hagrid que estavam na frente do local. Com um movimento de girar e sacudir, contêineres, troncos e outros itens flutuaram para longe, permitindo a entrada dos convidados.

Divulgação Atores dos filmes “Harry Potter” recitando o feitiço “Wingardium Leviosa”, na inauguração da nova atração da Universal, em Orlando



Além disso, uma mensagem de Robbie Coltrane, o famoso Hagrid dos filmes, foi transmitida. Ele dizia: “estou animado para dar as boas-vindas a vocês neste novo capítulo de magia aqui no The Wizarding World of Harry Potter. Certifiquem-se de segurar em sua motocicleta, e o mais importante, divirtam-se”, completou o ator.

A Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure é a primeira montanha-russa de histórias, além de ter uma floresta com mais de 1.200 árvores e tecnologia inovadora. A atração está localizada na área de Hogsmeade, no parque Islands of Adventure (onde fica o Castelo de Hogwarts).

Nova montanha-russa na Universal, em Orlando

A jornada começa na aula de Trato das Criaturas Mágicas do Hagrid. Os visitantes entrarão em misteriosas ruínas e viajarão pela Floresta Proibida, enquanto descobrem as criaturas mágicas mais raras do Mundo Bruxo. Os convidados poderão escolher entre ir na motocicleta ou no side-car, enquanto aceleram em até 80 km/h pelos belos cenários da atração.

Ao longo do percurso, os viajantes conhecerão animais mágicos como o Centauro, o Fofo (cão de três cabeças), os Diabretes da Cornualha e os Explosivins – uma criatura inédita do brinquedo. Eles também ficarão emaranhados em uma moita de Visgo do Diabo e sofrerão uma queda de cinco metros para se livrar da planta. Na atração, também serão vistos personagens muito famosos dos filmes de Harry Potter.