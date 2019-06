Sabrina Sato garante que se casará com Duda Nagle em 2020: - Queremos um festão

14/06/2019 | 16:11



Vem casamento por aí! Em entrevista à revista Marie Claire, Sabrina Sato revelou que irá se casar com Duda Nagle em 2020 - os dois já são pais de Zoe, de sete meses de idade, e de acordo com a apresentadora, o noivo sempre sonhou em ter herdeiros antes de subir ao altar, enquanto ela preferia seguir o caminho mais tradicional:

- Para este ano, estamos focados no batizado da Zoe e na festa de um ano dela. Eu sempre falei que eu queria me casar antes de ter filhos, ele preferia que fosse depois e foi o que aconteceu. Já moramos juntos, então nos consideramos casados. Este ano vamos ser padrinhos de uns amigos em outubro e, assim, percebemos que nem marcamos o nosso casamento. Do começo do ano que vem não passa.

E Sabrina já garantiu que a festa não vai ser pequena!

- Queremos um festão. Tenho muitos amigos, então não tem como ser pequeno. Ele até já cogitou de casarmos fora do país, mas acho mais legal se fizermos a cerimônia aqui. Queremos todo mundo lá.

A apresentadora também revelou que Duda arrasa na culinária - mas que ela também não fica para trás!

- Ele gosta muito de cozinhar, mas a gente trabalha em equipe. Eu ajudo muito. Ele fica com as carnes, o prato principal e eu me preocupo com os acompanhamentos. A minha apresentação também é muito boa. A dele já é bem fraca. Eu gosto muito do churrasco dele, sempre digo que todo mundo tem de experimentar porque ele faz de um jeito bem especial, muito saboroso.

Quando o assunto foi a filha, que começou a introdução alimentar, a apresentadora brincou:

- Dia desses, dei um pedaço de batata doce para ela e a Zoe devorou inteira. Nunca tinha visto isso. Fiquei morrendo de medo que ela engasgasse. Minha filha está virando marombeira e está comendo batata doce.