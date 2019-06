Homem foi preso em São Caetano após fugir de posto de combustível sem pagar

Do Dgabc.com.br



14/06/2019 | 15:33



Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (13) por estelionato, adulteração, desobediência e danos em São Caetano, após tentar fugir de posto de gasolina sem pagar.

Durante patrulhamento pela Avenida Senador Vergueiro, em São Bernardo, Policiais Militares da 1ª Cia do 6ºBPMM foram acionados por frentistas de um posto de gasolina que acusaram um veículo Fiat Siena de tentar se evadir sem pagar.

Os agentes relatam que no momento em que adentraram o estabelecimento o condutor acelerou arremessando o carro contra um dos frentistas e contra as motos dos policiais e fugiu pela avenida. Houve perseguição e os agentes realizaram o cerco ao veículo, que seguiu sentido Avenida Kennedy e posteriormente acessou a via Anchieta, adentrando na área de SP e posteriormente São Caetano onde o acompanhamento continuou por varias ruas até o indivíduo colidir em dois veículos.

Ferido, o indivíduo foi conduzido ao Pronto Socorro Central de São Caetano pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)onde foi medicado e liberado.

Ele foi encaminhado ao DP sede do município, onde o caso foi registrado. Durante pesquisa, foi descoberto que o veículo tinha várias queixas de ocorrências com o mesmo “modus operandi” e com a mesma placa, que também era adulterada. O criminoso permaneceu preso.