VilaMundo ABC é opção hoje na região

Vinícius Castelli



16/06/2019 | 07:41



Santo André recebe hoje, a partir das 11h, outra edição do Bazar VilaMundo ABC. Com entrada gratuita, o evento é opção no Instituto Acqua (Avenida Lino Jardim, 905) e reúne diversas opções ao visitante.

Como a sugestão é incentivar pequenos produtores regionais, o público poderá encontrar diversos produtos gastronômicos artesanais. Itens de moda, brechós vintage, biojoias, artesanatos também estão na lista. No total, são 30 expositores oferecendo diversos produtos para compra.

A partir das 14h, o cantor e trompetista Reginaldo 16 Toneladas, que fez parte do do grupo Funk Como Le Gusta, mostra repertório ilustrado por mistura de samba soul, rock, jazz e funk.