Ladrões fazem túnel e roubam loja de multivarejo

14/06/2019 | 15:27



A Polícia Civil está em busca dos responsáveis pela invasão e roubo de uma loja de multivarejo, no Centro de Ribeirão Pires, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (13). Não houve furto de mercadoria, no entanto, os ladrões roubaram o cofre do estabelecimento levando o montante de R$ 45,2 mil.

De acordo com o B.O (Boletim de Ocorrência), os homens entraram na sala do cofre da loja por meio de um túnel de acesso feito através de terreno ao lado. Para abrir a parede do local, utilizaram ferramentas. Os criminosos realizaram o roubo utilizando serras elétricas, pé-de-cabra, chaves de fenda e uma corda, o que permitiu com que o cofre fosse aberto.

Segundo a polícia, o túnel feito pelos ladrões impediu que o sistema de alarmes fosse acionado, já que dava acesso direto ao espaço.

O caso está registrado na delegacia sede do munícipio.