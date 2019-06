Priscilla Presley estaria com medo de que Lisa Marie Presley morra da mesma forma que Elvis, diz fonte

14/06/2019 | 15:11



Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e ex-esposa de Michael Jackson, se abriu recentemente a respeito de seu vício em medicamentos. Agora, de acordo com o Radar Online, uma fonte revelou que a mãe da cantora, Priscilla Presley, estaria com medo de que a luta contra os remédios esteja longe de acabar - e que o vício pode levá-la a morrer da mesma forma que o pai.

Para quem não lembra, Elvis Presley foi encontrado morto em agosto de 1977 em um banheiro. Seu abuso de medicamentos e fast-foods teriam causado um ataque cardíaco no cantor. De acordo com a fonte, Priscilla Presley ainda não teria se conformado com a morte do cantor, e estaria temendo que a filha tenha o mesmo destino que ele:

- A história do Elvis ainda quebra seu coração, mesmo depois de mais de 40 anos - e ela fará tudo que está em seu poder para se assegurar de que a história não se repita.

Também foi revelado que o meio em que Lisa Marie viveu pode ter influenciado fortemente seu vício em drogas, mesmo que ela só tenha começado a abusar de medicamentos muitos anos depois da morte do pai:

- Priscilla se preocupou com Lisa Marie sua vida toda. Crescer na família mais famosa dos Estados Unidos significa que as pessoas têm tentado enganá-la desde que ela era criança. Ela esteve por perto de roqueiros, drogados e pessoas estranhas por décadas, mas foi apenas quando ela estava em seus 40 [anos de idade] que ela começou a abusar de remédios e beber muito - e isso deixou Priscilla doente.

Além dos remédios, a bebida era outro problema: de acordo com outras fontes, Lisa Marie já chegou a ser expulsa de bares por beber muito e ficar tempo demais no local. A matéria do Radar continha, também, um depoimento de uma fonte sobre uma conversa que Lisa Marie teve sobre seu ex-marido, Michael Jackson.

- Ela disse que ele era incrivelmente paranoico a respeito de não ter praticamente nenhum cabelo. Ele estava praticamente careca e com uma cicatriz em sua cabeça, e era tão paranoico que ele até mesmo dormia com uma peruca.

Eita!