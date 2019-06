Cuba Gooding Jr. aparece apalpando mulher que o acusa de assédio em vídeo

14/06/2019 | 15:11



O ator Cuba Gooding Jr. havia sido preso em Nova York, nos Estados Unidos, por conta de uma acusação de assédio. Agora, segundo a People, ainda na última quinta-feira, dia 14, após ter sido liberado da custódia policial, ele foi visto saindo todo sorridente da corte de Nova York.

Segundo a publicação, a rádio Associated Press esteve no local e o questionou sobre a polêmica em que ele está envolvido. Apesar de não ter feito comentários sobre a acusação, desejou coisas boas para o jogador de beisebol do time Red Sox Star, David Oriz - que recentemente foi baleado na República Dominicana:

- Fique bem logo, Big Papi [apelido com o qual o atleta é conhecido]

Também, antes de entrar em seu carro, o ator declarou que aquele havia sido um longo dia.

Para tornar essa situação ainda mais polêmica o site TMZ divulgou a gravação do momento em que Cuba teria tocado os seios da mulher que o está acusando.