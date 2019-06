Ator de The Vampire Diaries se separa após quase 15 anos de casamento

14/06/2019 | 15:11



Daniel Gillies, que ficou famoso por interpretar o vampiro Elijah Mikaelson em The Vampire Diaries, colocou um ponto final em seu relacionamento com a também atriz Rachael Leigh Cook, estrela do filme Ela É Demais, após quase 15 anos de casamento. No Instagram, o agora ex-casal soltou o seguinte comunicado:

Com profunda gratidão por todos os anos que passamos juntos e por todos os milhares de momentos lindos que compartilhamos, nós decidimos mutuamente nos separarmos como um casal. Essa decisão não foi fácil ou leve. Nós nos amamos e nos respeitamos como pais, pessoas e artistas e procuraremos manter as melhores partes do nosso relacionamento por muitos anos que virão. Pedimos muito a discrição de vocês pelo bem de nossos filhos nesse período de transição. Obrigado a todos que já sabiam; por sua tremenda compaixão e compreensão. Com muito amor, Rachael e Daniel.

Triste, não é?