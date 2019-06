Após divórcio milionário, Luiza Valdetaro assume novo namorado

14/06/2019 | 14:11



Você se lembra de Luiza Valdetaro? A loira, cujo último trabalho nas telinhas foi em Joia Rara, de 2013, assumiu o namoro com Felipe Abad, no Dia dos Namorados. Ela postou um clique dele e se declarou:

Bom dia, babe! Feliz dias de namorada pra mim que tenho esse gatchinho pra chamar de meu. Altas ondas pra você e altos beijos de você em mim! Obs: Não precisa me dar presente de dia dos namorados não tá?! Nada a ver essa pressão do marketing e capitalismo... afinal, dia 13 já é amanha ... aí você já pode!

A protagonista da temporada 2006 de Malhação, mãe de Maria Luiza, de 11 anos de idade, e de Sophia, de três, se separou do pai da segunda filha em 2018, e segundo Ancelmo Gois, levou 11 milhões de reais no acordo. O ex, o empresário Mariano Ferraz, foi condenado na Lava-Jato.

Segundo o jornal Extra, Felipe é dono de uma empresa de roupas e surfista nas horas vagas.