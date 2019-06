14/06/2019 | 14:11



Helena, uma das filhas gêmeas de Ivete Sangalo, deu um susto na mãe recentemente. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a bebezinha de apenas um ano de idade tinha dado entrada no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia, há cerca de uma semana. As causas da internação não foram divulgadas, mas Helena ficou na UTI do hospital até ser liberada na noite da última quinta-feira, dia 13.

Daniel Cady, marido de Ivete, tranquilizou os fãs ao dizer que a filha já estava em casa.

Minha filha já está em casa 100% recuperada. Graças a Deus! Obrigado a todos que mandaram vibrações positivas!, escreveu o nutricionista.

Que bom que tudo deu certo, não é?