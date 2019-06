Luísa Sonza lança clipe de Garupa com Pabllo Vittar

14/06/2019 | 14:11



Se prepare porque é hit certo! Luísa Sonza e Pabllo Vittar lançaram um clipe juntas, na manhã desta sexta-feira, dia 14. As cantoras soltaram a voz e rebolaram muito ao som de Garupa.

A música faz parte do primeiro álbum de Luisa, Pandora, que é inspirado no mito grego da mulher que traz para o mundo muitos segredos, como o bem e o mal, por exemplo. As músicas do álbum da loira falam sobre seus amores, relacionamentos familiares e muito mais.

No vídeo, Pabllo e Luísa rebolam muito em uma pista de corrida e garagem, sempre rodeadas por muitas motos. A letra revela muita sensualidade; as divas dão a entender que estão falando de amores e pegação. Ousadas!

Em alguns momentos elas cantam:

Vai ter que me aguentar, vou acelerar. Corre para me pegar, que eu tô na pista.

No refrão, elas repetem que vão na garupa, ou seja, pegarão carona na moto de alguém. O single tem uma batida bem pop e tem tudo para ser um hit chiclete, ótimo para dançar bastante.