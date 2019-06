Preparador físico Carlinhos Neves pede demissão e anuncia saída do São Paulo

14/06/2019 | 13:50



A reformulação do São Paulo durante a paralisação do calendário para a disputa da Copa América começou com a saída do preparador físico Carlinhos Neves. O pedido de demissão foi feito há duas semanas, após o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na capital paulista, mas o profissional esperou os últimos jogos do primeiro semestre de 2019 para definir a sua situação.

O preparador físico disse ter tido um "desgaste natural" com o técnico Cuca. Além disso, as ideias dele eram diferentes das do clube. Carlinhos Neves sofreu críticas internas por conta dos constantes desfalques por lesões do São Paulo neste ano.

O clube passará por mudanças dentro e fora de campo, como admitiu Cuca depois do empate contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quinta-feira, pelo Brasileirão. O objetivo é renovar o ambiente do CT da Barra Funda.

"Isso é mais coisa interna, o São Paulo como um todo é gigante e vai fazer mudanças que lhe cabem. Não só no aspecto campo, como fora também. São coisas naturais que às vezes tem de se renovar. Acontece em todos os clubes", disse Cuca.

Em relação a campo, o São Paulo vai liberar jogadores pouco utilizados. O clube busca diminuir a folha salarial em mais de R$ 1 milhão. As mudanças também acontecerão em otras áreas, como jurídico, administrativo, financeiro e marketing. O executivo de futebol Raí, embora tenha sido alvo de protesto de torcedores, deve continuar no cargo.

Grupos de conselheiros se reuniram com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e cobraram mudanças.