Petrobras confirma falta de troca de turnos em algumas unidades por greve geral

14/06/2019 | 13:27



A Petrobras confirmou nesta sexta-feira, 14, que algumas unidades operacionais da empresa no País não tiveram troca de turnos dos empregados, devido aos protestos contra a reforma da Previdência e cortes na educação. Sem dar números, a estatal explicou que já tomou todas as medidas para manter o funcionamento das suas operações.

"A companhia tomou todas as medidas para garantir a continuidade da produção de petróleo e gás, o processamento em suas refinarias, bem como o abastecimento do mercado de derivados e as condições de segurança dos trabalhadores e das instalações", disse em nota.

Mais cedo, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) havia informado que 14 unidades da Petrobras espalhadas em 12 Estados aderiram à greve geral desta sexta-feira, sendo 10 refinarias.