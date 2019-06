'Vila Sésamo' com Anne Hathaway, é adiado para 2021

14/06/2019 | 13:12



A agenda tumultuada de Anne Hathaway fez com que a estreia do filme de Vila Sésamo fosse atrasada em dois anos. A nova data de estreia está prevista para 15 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, de acordo com informações do The Wrap.

Estrelado por Anne Hathaway, o longa será um musical, dirigido por Jonathan Krisel, mas com poucos detalhes divulgados. Na trama, os personagens de Vila Sésamo vão se perder na cidade de Nova York e tentar encontrar o caminho de volta para casa.

O seriado, de 1969, mistura fantoches e animação, além de atores reais. Desde o começo, foram 37 temporadas e mais de quatro mil episódios. No Brasil, o seriado passa atualmente no canal HBO. O início das gravações do filme de Vila Sésamo deve acontecer em abril do ano que vem.