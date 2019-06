Restaurante peruano tem cardápio especial de festa junina

Crédito: Vitor Pamplona on Visual hunt / CC BY

Festa tipicamente alemã, a Oktoberfest do Brasil é comemorada em Blumenau (SC), em Santa Catarina. Muita cerveja e comidas típicas da Alemanha fazem do evento uma grande festa, que atrai pessoas do país todo. Vale destacar que a festa realizada no sul do País é a segunda maior do mundo - só fica atrás da original, celebrada em Munique, na Alemanha