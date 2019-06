Príncipe Harry chama a atenção de Meghan Markle em evento e causa polêmica nas redes sociais

14/06/2019 | 13:11



No último final de semana rolou o Trooping the Colour, que celebra o aniversário da Rainha Elizabeth II. O evento reúne alguns dos membros da família real no famoso balcão do Palácio de Buckingham onde eles observam, de cima, desfile com cavalos e aviões fazendo acrobacias.

Dentre os presentes, ao lado da monarca, estava Meghan Markle, que fez uma primeira aparição oficial após dar à luz Archie Harrison, seu primeiro filho, fruto do casamento com príncipe Harry. Porém, olhares mais atentos perceberam que a Duquesa de Sussex levou uma espécie de bronca do amado.

Pois é, no vídeo é possível ver que Meghan, estando à frente de Harry, se olha para trás e diz algo para ele. Segundo informações do Daily Mail, que contratou um profissional para ler lábios, Harry diz, como se estivesse respondendo a uma pergunta que ela fez:

- Sim, está certo.

Em seguida, Meghan se vira parcialmente para frente, mas olha para trás novamente, até que Harry diz:

- Vire-se.

Porém, Meghan continua olhando para ele, e Harry ainda acrescenta:

- Olhe, disse, indicando com a cabeça e os olhos que Meghan deveria olhar para frente.

Essa pequena interação ocorreu pouco tempo antes de começar a tocar o hino nacional da Inglaterra. É tradição que, no momento em que está tocando o hino, todos os membros da família real olhem para frente e para o público, em sinal de respeito.

Nas redes sociais, internautas logo perceberam a situação e comentaram:

Eu assisti ao vídeo de novo e de novo... ele disse para ela se virar?

Em resposta, uma pessoa disse:

Sim, ele disse para ela ou se virar ou olhar para frente pelo menos três vezes.

Porém, outros internautas questionaram se Harry não estaria chamando a atenção de outra pessoa.