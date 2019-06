Carla Diaz viverá Suzane von Richthofen nos cinemas

14/06/2019 | 13:11



Foi decido a atriz que viverá Suzane von Richthofen nos cinemas. A escolhida para o papel principal foi Carla Diaz, como divulgado por uma das roteiristas do longa, Ilana Casoy, em suas redes sociais.

Com o título provisório de A Menina que Matou os Pais, o filme ainda não possui data de estreia, mas está previsto para o primeiro semestre de 2020. Ele está em fase de pré-produção e tem a direção de Maurício Eça, que contou que o filme será um suspense, contando a história que antecede o crime que chocou o Brasil, revelando os motivos que levaram ao assassinato e detalhes nunca antes revelados sobre o julgamento dos assassinos.

O caso que ganhou repercussão nacional envolve o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen por sua filha, Suzane. A jovem confessou o crime e teve a ajuda de Daniel e Cristian Cravinhos, seu namorado e cunhado na época, respectivamente. Todos eles foram condenados e cumprem pena até hoje.

Nas telonas, Carla irá encarar o desafio do papel. A atriz começou sua carreira logo cedo no SBT; com quatros anos de idade estrelava em Éramos Seis e depois esteve em Chiquititas. Ela migrou para a Globo e sua última participação em uma novela foi em Espelho da Vida, de 2018.

Como está sua ansiedade para o filme?