Fátima Bernardes vira manicure por um dia e faz desabafo sobre infância: - A gente não tinha dinheiro

14/06/2019 | 13:11



Fátima Bernardes preparou uma surpresa bem legal no Dia da Manicure, celebrado nesta sexta-feira, dia 14 de junho, aqui no Brasil. No programa Encontro, a apresentadora trocou de lugar com uma manicure chamada Sandra e fez as unhas da profissional, lembrando ainda de como cuidava de suas próprias unhas quando era adolescente:

- A minha mãe e eu, a gente não tinha dinheiro para pagar para fazer a unha no salão, e eu comecei a querer fazer. Tinha uns treze anos. Comecei a fazer a minha unha, a da minha mãe, depois fiz a de uma vizinha. Fui me ajeitando e aprendendo, contou Fátima.

Depois do serviço, Sandra até elogiou a apresentadora:

- Olha, ela sabe fazer direitinho. É uma manicure completa!

Legal, né?