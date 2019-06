André Marques levanta suspeitas de namoro após postar foto de mulher misteriosa: Amor?

14/06/2019 | 13:10



No mês do Dia dos Namorados os famosos estão sem freio e André Marques resolveu colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. O apresentador, que mantém seus namoros em discrição, acabou chamando atenção ao postar a foto de uma mulher misteriosa em suas redes sociais. A internet, é claro, surtou, e as suspeitas de um novo romance ganharam força!

Arte... foto... movimento... corpo... luz... contorno... equilíbrio... concentração... objetivo... pensamentos... dores... medos... dúvidas? Não... visão... certeza... Deus... Amor?... permita-se, escreveu ele na legenda da publicação postada no Instagram.

Vale lembrar que, dias antes, o ator compartilhou uma série de cliques em meio a um ambiente parecido com o da foto da mulher e, inclusive, um registro em questão chamou a atenção de todo mundo. Nele, André aparece fotografando algo (ou alguém) e, como legenda, colocou:

Fotografando belezas naturais, momentos , almas, amigos e amores.

Será que um novo romance vem por aí?