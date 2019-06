Quartararo lidera treinos livres da MotoGP em etapa da Catalunha

14/06/2019 | 13:02



Em ascensão nas últimas etapas da MotoGP, o francês Fabio Quartararo foi o destaque do primeiro dia de ações na pista na etapa da Catalunha, nos arredores de Barcelona. O piloto da Yamaha SRT foi o mais veloz desta sexta-feira, ao fim dos dois primeiros treinos livres da sétima etapa do campeonato.

Quartararo cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão, com 1min40s079. Ele foi seguido de perto pelo italiano Andrea Dovizioso. O piloto da Ducati, atual vice-líder do campeonato, anotou 1min40s360. O japonês Takaaki Nakagami, da Honda LCR, completou o Top 3 do dia, com a marca de 1min40s381.

O local Pol Espargaró, da equipe KTM Factory Racing, ficou na quarta colocação geral do dia, com 1min40s393. Na sequência, vieram os italianos Francesco Bagnaia (1min40s471), da Ducati-Pramac, Franco Morbidelli (1min40s517), da Yamaha-SRT, Valentino Rossi (1min40s520), da Yamaha, e Danilo Petrucci (1min40s599), da Ducati.

Atual campeão e líder do campeonato, o local Marc Márquez teve desempenho discreto nesta sexta. Foi apenas o nono mais rápido, com sua Honda. Caso curioso do dia, o piloto foi o único a registrar o seu melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, com 1min40s692. No segundo, piorou a sua marca para 1min40s963.

O britânico Cal Crutchlow, da Honda LCR, completou o Top 10 desta sexta-feira, com 1min40s702.

Vencedor da prova do ano passado e dono de três títulos da MotoGP, o local Jorge Lorenzo voltou a decepcionar nesta sexta. O piloto da Honda foi apenas o 14º colocado, com 1min40s816.

Neste sábado, os pilotos vão decidir o grid de largada no treino classificatório marcado para as 9h10 (horário de Brasília). A corrida, no domingo, está agendada para as 9 horas.