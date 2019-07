Site resgata quais foram as mulheres pioneiras do rock

Bianca Bellucci



12/07/2019 | 11:18

Quando o assunto é rock, nomes como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Little Richard logo surgem em mente. Isso porque, na década de 1950 e no começo dos anos 1960, era comum dizer que as mulheres não eram rebeldes ou não tinham voz para tal estilo musical. Mas, na prática, não era bem assim.

Leah Branstetter, PhD em musicologia e gerente de educação musical no Hall da Fama do Rock, realizou um estudo para catalogar as mulheres que fizeram parte do movimento. Chamado de Women In Rock And Roll’s First Wave (Mulheres na Primeira Onda do Rock, em tradução livre), explora vida e obra de cantoras e compositoras, além daquelas que trabalhavam ou eram proprietárias de gravadoras.

O melhor é que todo o conteúdo está disponível online. Por meio do site Women In Rock And Roll’s First Wave é possível encontrar biografias das moças e entrevistas com as pioneiras do rock, além de toda a bibliografia em que o estudo é baseado. Outro ponto interessante é a playlist no Spotify com faixas de mais de 30 cantoras (clique aqui para ouvi-la).

Vale ressaltar que a página está em constante evolução. Tanto é que possui uma sessão de contato para que filhas, netas, irmãs e amigas compartilhem as histórias dessas mulheres pioneiras no rock.

