Publicada exoneração de Franklimberg de Freitas da presidência da Funai

14/06/2019 | 11:21



O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. 14, publica a exoneração do general Franklimberg Ribeiro de Freitas do cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). A informação da demissão de Franklimberg foi antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo na terça-feira, 11, e confirmada no mesmo dia pelo general.

Conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo, Franklimberg, que estava há menos de cinco meses no cargo, passou a ser alvo de pressão de ruralistas liderado pelo secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antonio Nabhan Garcia.

Questionado sobre o assunto, o general disse que a Funai continua a ser alvo de interesses sem nenhuma relação com a causa indígena e que estes, mais uma vez, prevalecem no caminho da autarquia, que voltará a ser ligada ao Ministério da Justiça - até a sanção da lei que reestrutura os ministérios de Jair Bolsonaro, a Fundação ainda está sob o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

"A realidade é que, infelizmente, assessores do presidente da República que pensam quem conhecem a vida e a realidade dos povos indígenas têm assessorado muito mal o presidente da República", disse Franklimberg à reportagem.

Em discurso de despedida para servidores, o general disse que Nabhan "odeia os indígenas". "Há vetores externos sobre a Funai que, em seu histórico, sempre estão prevalecendo sobre as políticas indígenas. Hoje, o futuro da Funai é incerto", afirmou.

Nabhan disse que só vai se pronunciar após a publicação da exoneração.