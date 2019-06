Eliminados voltam para o De Férias com o Ex e barraco entre amigas quase acaba em agressão

14/06/2019 | 11:11



O clima esquentou em De Férias com o Ex, que foi ao ar na noite da última quinta-feira, dia 13! O reality da MTV exibiu um barraco daqueles entre as mulheres da casa, envolvendo Stéfani Bays e Yasmin Alves.

Tudo começou após uma fofoca mal contada de Tati Dias chegar no ouvido das pessoas erradas. Yasmin anunciou que ela e Fábia Calazans dormiriam no quarto coletivo, mas a veterana logo deu a ordem contrária.

- Não vai dormir no quartão. Passou o dia inteiro falando mal, de conversinha, soltou.

O que Tati não sabia, na verdade, era que a colega não estava falando mal, apenas cochichando com algumas amigas sobre a noite em que Fábia e Pedro Calderari tiveram uma noite quente com direito a platéia e palmas ao vivo.

- Eu quis preservar a Fábia, não ia fica falando por aí o que ela fez na noite passada, defendeu-se.

Tati foi tirar satisfação, dizendo que tinha ouvido que alguém dormiria no chão. Carlos Gopfert, na brincadeira, falou que seria Stéfani Bays. A veterana foi e contou à ex-inimiga, que já entrou no quarto gritando. Ninguém entendeu a confusão e acabou sobrando para Yasmin, que até então era sua melhor amiga na casa.

- Eu falei que iria dormir no chão porque não queria treta com ninguém, disse Yasmin. Stéfani começou a berrar e colega correu para o banheiro e se trancou na cabine de banho.

- É lindo falar o tempo todo nesse c*****o e não bater de frente nunca, gritou a Stéfani, batendo e atirando objetos contra a porta.

Yasmin saiu da cabine, foi para a área externa falar com Tati, mas Stéfani se aproximou e tentou partir para cima de sua ex-amiga. A veterana teve de apartar o que quase levou a uma agressão no programa.

Mais tarde, Tati flagrou um grupo a criticando por fazer barraco com todas as situações e, aos prantos, declarou:

- Estou decepcionada, achei que vocês fossem meus amigos.

Mas nem tudo foi tão tenso assim! Um dos momentos mais tranquilos do episódio foi quando Bruno Mooneyhan e Cleber Zuffo, que haviam sido eliminados do reality show, retornaram à mansão. Os dois chegaram causando e partindo para cima das garotas.

Cleber, que não havia ficado com ninguém, teve um date com Stéfani e prometeu que naquele dia os dois iriam se curtir.

- Se você beijar mais alguém, acabou, avisou a confinada.

De volta à casa, o rapaz ficou com Fábia, sua ex, irritando a outra. Já Bruno partiu para cima de Lary. Mas, antes decidiu lavar a roupa suja com os colegas que votaram nele para ser eliminado do programa. Yasmin e Stéfani assumiram o voto, mas ele se incomodou somente com a primeira.

- Senti muita raiva dela. Sei que ela articulou isso, disse Bruno sobre Yasmin.

- Eu me deixei influenciar pela Yasmin. Vi que fiz merda, justificou-se Stéfani.

É, parece que as coisas não estão boas para Yasmin Alves. Será que ela irá causar mais tretas?